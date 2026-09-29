Selon une source, Disney s'apprêterait à licencier quelques centaines d'employés

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(Modifications apportées aux sources dans le titre et le paragraphe 1)

par Harshita Mary Varghese

Walt Disney DIS.N va licencier quelques centaines d'employés dans les départements des ressources humaines et des technologies, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Disney a connu plusieurs changements au sein de sa direction depuis que Josh D'Amaro a pris les rênes en tant que directeur général en mars, notamment la nomination de Paul Roeder, qui travaille dans l'entreprise depuis 25 ans, au poste de directeur de la communication.

M. D'Amaro a pris les rênes de ce géant du divertissement à un moment charnière marqué par l'intelligence artificielle, la baisse des recettes au box-office et l'intensification de la concurrence des plateformes de streaming concurrentes.

À la fin de l’exercice 2025, l’entreprise employait environ 231.000 personnes, dont environ 172.000 aux États-Unis et 59.000 à l’étranger.

En avril, Disney a supprimé environ 1.000 postes au sein du groupe marketing, qui avait été réorganisé en janvier, ainsi que dans d’autres divisions de l’entreprise, notamment ses activités de production cinématographique et télévisuelle, ESPN, les produits et technologies, ainsi que certaines fonctions corporate.

L’entreprise a procédé à des suppressions d’emplois l’année dernière, dont plusieurs centaines de licenciements dans ses divisions de marketing cinéma et télévision, de publicité télévisée, ainsi que de casting et de développement, a rapporté Reuters.

Disney avait supprimé 7.000 postes en 2023 dans le cadre de de ses efforts visant à réaliser 5,5 milliards de dollars d’économies sous la direction de l’ancien directeur général Bob Iger.