 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon une source, Citi demande à ses employés du Golfe de travailler à domicile alors que les tensions s'exacerbent
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a demandé à la plupart de ses employés dans la région du Golfe de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, alors que les tensions dans la région augmentent dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les employés de JPMorgan Chase JPM.N continuent également de travailler à domicile au Moyen-Orient, a déclaré une autre source.

Valeurs associées

CITIGROUP
110,200 USD NYSE -5,16%
JPMORGAN CHASE
299,940 USD NYSE -2,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank