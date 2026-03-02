Selon une source, Citi demande à ses employés du Golfe de travailler à domicile alors que les tensions s'exacerbent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Citigroup C.N a demandé à la plupart de ses employés dans la région du Golfe de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, alors que les tensions dans la région augmentent dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.
Les employés de JPMorgan Chase JPM.N continuent également de travailler à domicile au Moyen-Orient, a déclaré une autre source.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer