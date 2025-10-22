 Aller au contenu principal
Selon une source, Charter va licencier près de 1 200 employés
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 01:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese

Le géant du câble Charter Communications CHTR.O va licencier près de 1 200 employés, soit un peu plus de 1% de son effectif de 95 000 personnes, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

Le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle en premier.

