Selon une source, Charter va licencier près de 1 200 employés

Le géant du câble Charter Communications CHTR.O va licencier près de 1 200 employés, soit un peu plus de 1% de son effectif de 95 000 personnes, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

Le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle en premier.