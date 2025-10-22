Selon une source, Charter licencie environ 1 200 personnes afin de rationaliser les fonctions au sein de l'entreprise

(Ajoute des détails aux paragraphes 3-8) par Harshita Mary Varghese

Le géant du câble Charter Communications CHTR.O va licencier près de 1 200 employés, soit un peu plus de 1% de son effectif de 95 000 personnes, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

Les suppressions d'emplois concerneront des postes de direction au sein de la société et n'auront pas d'impact sur les fonctions de vente ou de service, a précisé la source, ajoutant que les licenciements ont pour but de rationaliser les opérations.

Charter suit d'autres entreprises du secteur des médias et du câble qui réduisent leurs effectifs. Le mois dernier, Reuters a rapporté en exclusivité que Comcast CMCSA.O prévoyait de supprimer des emplois dans sa plus grande unité, qui regroupe le haut débit et la télévision payante, afin de centraliser les opérations.

Paramount Skydance PSKY.O , nouvellement fusionnée, commencera à procéder à des licenciements massifs la semaine prochaine, supprimant ainsi environ 2 000 emplois aux États-Unis, selon les médias .

Charter est confronté à une pression croissante de la part des opérateurs de télécommunications qui proposent des forfaits internet et des plans mobiles 5G. L'entreprise a perdu 117 000 clients internet au deuxième trimestre, et 60 000 sur la période janvier-mars.

La société a ajouté 500 000 lignes mobiles au deuxième trimestre, alors que Visible Alpha s'attendait à une augmentation de 538 450 clients.

Charter cherche à se développer grâce à l'acquisition de Cox Communications pour un montant de 21,9 milliards de dollars, ce qui lui permettrait de devenir le plus grand fournisseur de télévision par câble et de services à large bande aux États-Unis.

La société a également annoncé un partenariat avec Comcast pour établir un opérateur de réseau mobile virtuel qui utilisera le réseau 5G de T-Mobile TMUS.O pour desservir les clients professionnels sans fil, avec un lancement commercial prévu pour 2026.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de ces suppressions d'emplois.