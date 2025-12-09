 Aller au contenu principal
Selon une source, Ananym Capital prend une participation dans Siemens Energy et demande une scission de l'activité éolienne
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une cession ou une scission pourrait augmenter les actions de 40 %, selon une source

*

Siemens Energy: apprécie les contributions constructives sur la création de valeur

*

L'unité éolienne se redresse après la crise de qualité d'il y a deux ans

(Ajoute des détails de la source au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6, le contexte au paragraphe 7)

L'investisseur américain Ananym Capital a pris une participation dans le fabricant allemand d'équipements électriques Siemens Energy ENR1n.DE et demande à la direction du groupe de revoir sa division éolienne en difficulté, a-t-on appris mardi auprès d'une personne au fait du dossier.

Selon Ananym, une cession ou une scission de l'activité pourrait augmenter les actions de Siemens Energy d'environ 40 % , car cela permettrait de concentrer les activités du groupe sur ses activités lucratives de turbines à gaz et de réseaux électriques, a déclaré la personne.

La source n'a pas révélé le montant de la participation.

Ananym n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau.

Siemens Energy a déclaré dans un communiqué mardi qu'elle "apprécie les contributions constructives pour créer une valeur durable pour les actionnaires, les employés, les clients et les partenaires" et qu'elle a abordé le développement de son unité éolienne lors d'une récente journée des marchés des capitaux .

L'ACTIVITÉ ÉOLIENNE EST EN DIFFICULTÉ

"La vraie question serait de savoir si cela déclencherait une réduction de la décote par rapport à son homologue américain GE Vernova GEV.N , ce qui dépend donc du multiple approprié pour Gas étant donné la cyclicité historique de l'industrie", ont écrit les analystes de Citi.

Siemens Energy se négocie à un ratio cours/bénéfice de 29,3 fois, contre 51,8 fois pour GE Vernova.

Ananym a été fondée l'année dernière par Charlie Penner, l'architecte d'une victoire massive de trois sièges au conseil d'administration d'Exxon Mobil XOM.N en 2021, et l'ancien partenaire de P2 Alex Silver.

Siemens Gamesa, la division éolienne de Siemens Energy, se remet toujours d'une crise de qualité survenue il y a deux ans, et a enregistré une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,58 milliard de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre.

Les pertes continues de l'unité ont à plusieurs reprises incité les investisseurs à revoir ou même à vendre l'activité, mais Siemens Energy s'est jusqu'à présent engagé à redresser l'activité, en vantant les perspectives à long terme de l'énergie éolienne dans son ensemble.

Le Financial Times a été le premier à faire état de l'engagement d'Ananym. (1 $ = 0,8587 euro)

