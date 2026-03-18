Selon une source, Amazon prévoit de réduire considérablement le nombre de colis envoyés par la poste américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec une source confirmant le rapport du WSJ, pas de commentaire immédiat d'Amazon, commentaire d'USPS) par David Shepardson

Amazon.com AMZN.O prévoit de réduire fortement le nombre de colis qu'il envoie par l'intermédiaire des services postaux américains, a déclaré à Reuters une personne informée du dossier.

Le géant du commerce électronique, considéré comme le premier client du service postal, a réduit ses envois postaux et cherche à les réduire d'au moins deux tiers d'ici septembre, date à laquelle son contrat actuel prend fin, a ajouté la source.

Le Wall Street Journal avait déjà fait état de ce projet.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministre américain des Postes, David Steiner, a déclaré à Reuters, en marge d'une audition au Congrès, que l'USPS était toujours en négociations avec Amazon. "Je ne peux pas vous dire où cela va se terminer", a déclaré M. Steiner.

Amazon et USPS sont en pourparlers depuis des mois pour parvenir à un accord sur l'extension de leur relation commerciale. La source a ajouté que les volumes ont commencé à diminuer et que les réductions totales sont attendues pour l'automne.

En avril, Amazon a déclaré qu'il dépenserait plus de 4 milliards de dollars pour étendre son réseau de livraison rural aux États-Unis d'ici la fin de 2026, en misant davantage sur des expéditions plus rapides pour stimuler la demande des acheteurs dans les petites villes et à la campagne.

En décembre, M. Steiner a indiqué qu'Amazon avait fait appel à USPS 1,7 milliard de fois en un an pour la gestion de ses colis. Lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis, M. Steiner a prévenu que l'USPS pourrait se retrouver à court de liquidités dans les 12 mois à venir , ou dès le mois d'octobre si elle effectue les versements nécessaires à sa retraite.