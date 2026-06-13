Selon une source, Amazon aurait fait part de ses inquiétudes concernant les modèles d'IA d'Anthropic avant la campagne de répression menée par le gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les mesures prises par l'administration Trump et sur le billet de blog d'Anthropic, ainsi qu'un commentaire d'un expert du secteur, des informations contextuelles et les paragraphes 2 à 8) par Stephen Nellis

Andy Jassy, directeur général d'Amazon

AMZN.O , figurait parmi les dirigeants du secteur technologique qui ont fait part cette semaine à de hauts responsables de l'administration Trump de leurs inquiétudes concernant les risques de sécurité liés aux modèles d'IA les plus avancés d'Anthropic, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Invoquant des préoccupations de sécurité nationale, l'administration Trump a ordonné vendredi à Anthropic d'empêcher tout ressortissant étranger, qu'il se trouve aux États-Unis ou à l'étranger, d'utiliser ses derniers modèles, Fable 5 et Mythos 5. En réponse, Anthropic a déclaré qu'elle désactiverait l'accès à ces modèles à l'échelle mondiale.

Dans un billet de blog publié vendredi, Anthropic a indiqué que le gouvernement américain estime qu'il existe une méthode pour contourner, ou "jailbreaker", une mesure de sécurité qui empêcherait Fable 5 d'être utilisé pour identifier des vulnérabilités logicielles, a déclaré la société.

Les restrictions du gouvernement américain ont pris la forme d'un contrôle des exportations, a précisé Anthropic dans son billet de blog. Le Bureau de l'industrie et de la sécurité du département américain du Commerce, qui supervise les contrôles à l'exportation, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Certains experts favorables aux contrôles à l'exportation des modèles d'IA avancés ont trouvé la décision de l'administration Trump déroutante, car elle affecte aussi bien les pays alliés que les adversaires. "Cette mesure n'a pas été bien pensée", a déclaré Jimmy Goodrich, chercheur senior à l'Institut pour les conflits mondiaux et la coopération de l'Université de Californie. "Elle interdit même aux Canadiens et aux Britanniques employés chez Anthropic de mener des activités de recherche et développement." Cette décision intervient alors qu’un précédent différend entre des responsables de l’administration Trump et Anthropic , qui a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en Bourse aux États-Unis , semblait s’apaiser au sein de certaines branches du gouvernement américain.