Selon une note interne, Kroger prévoit de supprimer 3 000 postes au siège social, alors que l'entreprise développe son recours à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées à la source, ajout d'informations contextuelles)

Kroger KR.N prévoit de supprimer environ 3 000 postes au siège social au cours des trois prochaines années, a annoncé le directeur général Greg Foran à ses collaborateurs dans une note de service consultée lundi par Reuters, alors que l'enseigne de distribution alimentaire intègre l'intelligence artificielle dans ses processus opérationnels.

Kroger doit réduire les doublons et s'adapter aux nouvelles technologies, a écrit M. Foran dans cette note, ajoutant que ces suppressions d'emplois aideraientl'entreprise à baisser ses prix et à investir dans le personnel en magasin.

M. Foran a pris ses fonctions de directeur général de Kroger en février.

Les entreprises repensent leurs structures organisationnelles et suppriment des emplois à mesure qu’elles se tournent de plus en plus vers l’IA pour rationaliser leurs processus et consacrer davantage de ressources à cette technologie, ce qui alimente les craintes d’une perturbation généralisée dans tous les secteurs.

Le mois dernier, l’entreprise a présenté sa stratégie en matière d’IA, notamment l’utilisation de modèles pour gérer les flux de travail et exploiter les données clients afin d’alimenter des outils tels que son assistant d’achat basé sur l’IA.

Le distributeur alimentaire a également revu à la baisse son objectif annuel de chiffre d’affaires à périmètre constant et a déclaré qu’il cherchait à baisser ses prix pour mieux rivaliser avec des concurrents tels que Walmart WMT.O et Aldi, alors que les consommateurs se montrent de plus en plus économes sous la pression des prix élevés de l’essence.

Les détails concernant ces suppressions d’emplois, qui toucheraient environ 37 % de ses 8 200 employés du siège, seront communiqués dans les mois à venir, a indiqué M. Foran dans sa note de service.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de ces suppressions d'emplois lundi.

En juin de l’année dernière , l’entreprise avait supprimé environ 1 000 postes au siège.