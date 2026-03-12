Selon une étude, les ventes de voitures électriques à batterie atteindront une part de marché de 23 % dans l'UE et en Norvège en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les véhicules électriques à batterie atteindront une part de 23 % des ventes de voitures neuves dans l'Union européenne et en Norvège en 2026 et 28 % en 2027, car les VE deviennent moins chers et les objectifs en matière d'émissions soutiennent le marché, a déclaré jeudi le groupe de campagne Transport & Environment.

Les groupes de campagne européens affirment que la transition de l'Europe vers les voitures électriques est en bonne voie et peut être rentable pour les constructeurs automobiles, qui ont fait pression sur la Commission européenne pour qu'elle propose en décembre dernier l'annulation d'une interdiction effective des ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion interne à partir de 2035.

- T&E a déclaré que les prix des voitures électriques à batterie ont baissé en moyenne de 4 % en 2025 grâce au lancement de nouveaux modèles dont le prix est inférieur à 25 000 euros (28 970 $)

- Selon T&E, ces modèles pourraient devenir aussi bon marché que leurs équivalents à moteur à combustion d'ici 2030 si l'UE maintient ou renforce ses objectifs en matière d'émissions de CO2, alors que les modèles de plus grande taille ont déjà atteint la parité

- Le marché devrait atteindre un point de basculement dans les prochaines années", a déclaré Lucien Mathieu, directeur de T&E Cars, aux journalistes

- Revenir sur l'objectif de 2030, comme le souhaite l'industrie, constituerait une très grande menace", a-t-il ajouté

- Si l'objectif 2030 est affaibli, les constructeurs automobiles donneront probablement la priorité aux marges, retardant la parité des prix d'au moins deux ans, a déclaré T&E

- Les constructeurs automobiles mondiaux, dont Stellantis

STLAM.MI , ont enregistré ces derniers mois quelque 55 milliards de dollars de dépréciations alors qu'ils réduisent leurs ambitions en matière de véhicules électriques

- Face au durcissement des règles européennes en matière d'émissions à partir de 2025, les entreprises ont accepté de mettre en commun leurs émissions de CO2 avec les leaders du marché des véhicules électriques, dont Tesla TSLA.O et Polestar, afin d'éviter les amendes

- T&E a déclaré que les constructeurs automobiles représentant environ la moitié du marché européen avaient déjà atteint leur objectif 2025-2027 en matière d'émissions de CO2 rien qu'en 2025, y compris BMW Group BMWG.DE , un pool Mercedes

MBGn.DE -Volvo Car, et un pool Tesla qui comprenait Stellantis et Toyota 7203.T l'année dernière

- Elle a déclaré que les avertissements de l'industrie en 2024 de 15 milliards d'euros (17,38 milliards de dollars) en amendes possibles en 2025 étaient "très éloignés", estimant que les pénalités auraient été au maximum de 2 milliards d'euros si l'objectif annuel avait été mis en œuvre

(1 $ = 0,8630 euros)