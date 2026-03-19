Guerre au Moyen-Orient : les frappes contre les grands sites pétroliers et gaziers se multiplient

Les prix du pétrole et du gaz ont encore bondi jeudi, dans le sillage des attaques sur les infrastructures de la région.

Le site de Ras Laffan, le 6 février 2017. (illustration) ( AFP / KARIM JAAFAR )

La guerre au Moyen-Orient s'amplifie, avec des frappes plus nombreuses contre les infrastructures pétrolières et gazières de la région. Jeudi, c'est le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, au Qatar, qui a été "considérablement" endommagé par des frappes iraniennes. Les perspectives sur l'approvisionnement énergétique international s'assombrissent.

Aperçu des principales installations énergétiques touchées par les frappes dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran depuis le 28 février.

• Ras Laffan, Qatar

Ras Laffan, dans le nord du Qatar, est le plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde.

Le site a été pris pour cible à plusieurs reprises par l'Iran depuis le début de la guerre. Tôt jeudi, la société publique QatarEnergy a fait état de "dégâts considérables" après des vagues de frappes successives ayant déclenché "d'importants incendies", tous maîtrisés depuis. Le site avait déjà été attaquée la veille.

• South Pars, Iran

Les frappes iraniennes sur Ras Laffan répondent à celles menées par Israël mercredi contre le gisement offshore iranien de South Pars, qui fournit environ 70 % du gaz naturel consommé en Iran. Certaines parties du gisement ont incendiées, selon l'Iran. Donald Trump, qui a assuré que les États-Unis ne "savaient rien" de l'attaque israélienne, a menacé de détruire "l'intégralité du gisement" de South Pars si l'Iran poursuit ses frappes au Qatar.

Ce gisement est exploité, dans sa partie sud et sous le nom de North Dome (ou North Field), par le Qatar. QatarEnergy estime que North Field abrite environ 10% des réserves mondiales connues de gaz naturel.

Le Qatar est lié par une série d'accords à long terme sur le GNL avec, entre autres, le français Total, le britannique Shell, l'indien Petronet, le chinois Sinopec et l'italien Eni.

• Kharg, Iran

Site d'où partent environ 90% des exportations de brut de l'Iran , l'île de Kharg, à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes a été ciblée samedi par des frappes américaines, mais les autorités iraniennes ont déclaré que les exportations se poursuivaient normalement et qu'il n'y avait pas eu de victime. Donald Trump a menacé de détruire les infrastructures de l'île si l'Iran contine à bloquer le détroit d'Ormuz.

• Ruwais, Émirats arabes unis

La raffinerie de Ruwais, située dans l'émirat d'Abou Dhabi, est la quatrième plus grande au monde , selon la compagnie nationale Adnoc.

Elle a dû interrompre la semaine dernière ses activités par "précaution" après une attaque de drone dans la zone, a indiqué à l' AFP une source proche du dossier, sans préciser si la raffinerie elle-même avait été touchée. Adnoc n'a pas communiqué sur cet incident.

• Ras Tanura, Arabie saoudite

La péninsule saoudienne de Ras Tanura sur le Golfe persique abrite une des plus grande raffineries du Moyen-Orient et représente, avec une capacité de 550.000 barils par jour , un pilier du secteur énergétique du royaume.

La raffinerie a été prise pour cible à plusieurs reprises, notamment lors d'une attaque de drone iranienne au début du conflit qui a provoqué un incendie et l'a contrainte à un arrêt partiel. Citant une source anonyme, l'agence Bloomberg a indiqué que l'activité a depuis repris.