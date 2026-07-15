Selon une étude, la politique minière de Fujimori pourrait déclencher des troubles au Pérou

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marco Aquino

La présidente élue du Pérou, Keiko Fujimori, pourrait faire face à de nouvelles manifestations dans les régions minières alors que son gouvernement tente de mener à bien d'importants projets d'exploitation du cuivre et d'autres minerais, retardés depuis des années, selon une étude publiée mercredi par l'Observatoire des conflits miniers au Pérou. Le Pérou est le troisième producteur mondial de cuivre. Le pays prévoit environ 64 milliards de dollars d’investissements miniers, dont une grande partie dans des régions rurales pauvres où les communautés locales estiment ne pas en tirer suffisamment de bénéfices et craignent des dommages environnementaux.

* L'étude indique que la plupart des principales régions minières du Pérou ont voté contre Keiko Fujimori lors de l'élection, ce qui accroît le risque de tensions si son gouvernement fait avancer ces projets.

* Mme Fujimori, qui prendra ses fonctions le 28 juillet, a promis d’accélérer les investissements miniers, notamment grâce à un système d’autorisation accéléré et à des incitations fiscales.

* Elle a également déclaré que 40 % des recettes minières devraient revenir aux populations locales.

* Le médiateur du Pérou a indiqué que près de 200 conflits sociaux étaient en cours, dont 64 liés à l’exploitation minière et à d’autres litiges environnementaux.

* Le projet cuprifère Tia Maria de Southern Copper ( SCCO.N ), d’un montant de 1,8 milliard de dollars, dont le lancement est prévu en 2027, pourrait se heurter à une opposition, selon David Velazco, défenseur de l’environnement au sein de l’association locale à but non lucratif Fedepaz.

* M. Velazco a également indiqué qu’un conflit pourrait éclater autour de Rio Blanco, un projet cuprifère de la société chinoise Zijin 601899.SS .

* Les représentants de ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* L'exploitation minière représente plus de 60 % des exportations du Pérou.

* L’Observatoire péruvien des conflits miniers est une association à but non lucratif dédiée à la défense de l’environnement.