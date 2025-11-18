Selon un rapport, les stratégies d'allocation de liquidités des entreprises américaines pourraient laisser échapper des millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateev Bhandari

Selon une étude publiée mardi par Clearwater Analytics CWAN.N , les entreprises américaines pourraient laisser des millions sur la table en fonction de leurs stratégies de gestion de trésorerie.

Outre les devises fortes, les liquidités détenues par les entreprises sont souvent investies dans des fonds du marché monétaire et des bons du Trésor à court terme, la durée des investissements variant en fonction des besoins opérationnels et des rendements visés.

La baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en octobre, la deuxième depuis le début de l'année, peut avoir des conséquences immédiates sur les rendements obtenus par les entreprises américaines sur leurs liquidités inutilisées, selon Clearwater.

Les directeurs financiers cherchent à obtenir des rendements plus élevés en alignant les allocations sur les calendriers d'assouplissement de la Fed, car les rendements du marché monétaire et des bons du Trésor à court terme sont étroitement liés au taux de référence de la banque centrale.

Le rapport de Clearwater montre que les entreprises qui optent pour une stratégie d'allocation dynamique des liquidités ont obtenu un rendement annuel moyen de 5,5 % depuis 2023, contre 3,5 % pour celles qui évitent les mouvements fréquents ou la gestion active.

"50 points de base multipliés par des centaines de millions de dollars signifient une flexibilité supplémentaire et davantage de réserves contre l'inflation induite par les tarifs douaniers", a déclaré Matthew Vegari, responsable de la recherche chez Clearwater.

Ce rapport intervient à un moment où l'inflation persistante et les inquiétudes sur le marché du travail, ainsi que les coûts toujours élevés du capital et les retombées des tarifs douaniers, commencent à peser sur les plans d'embauche des entreprises et sur les bénéfices .

La gestion du capital fait également l'objet d'une attention particulière en raison du fossé inhabituellement profond qui sépare les décideurs de la Fed , ce qui pourrait nuire à la capacité des investisseurs à établir des attentes précises quant à l'évolution des taux d'intérêt.

Lors de sa réunion d'octobre, la Fed a également annoncé la fin de la réduction de son bilan encore important, alors que les conditions de liquidité du marché monétaire ont commencé à se resserrer, ce qui souligne encore la nécessité d'une gestion prudente des liquidités.