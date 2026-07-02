Selon un rapport, les risques liés à la Chine et aux États-Unis font peser un « avenir sombre » sur le secteur européen des puces électroniques

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* Les contrôles chinois à l’exportation des minéraux et des aimants comptent parmi les principales menaces pesant sur l’approvisionnement

* L’Europe dépend fortement des technologies américaines en matière de puces électroniques

* Une nouvelle loi américaine pourrait freiner les exportations européennes

* Les prix élevés de l'énergie en Europe et la rareté des capitaux privés nuisent à la compétitivité

par Toby Sterling

Les contrôles à l’exportation chinois, la dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis et la faiblesse structurelle de l’industrie européenne des puces électroniques font que celle-ci est confrontée à un « avenir sombre » à moins qu’elle ne parvienne à agir rapidement pour consolider ses approvisionnements nationaux, selon un rapport financé par l’UE publié jeudi. Le rapport de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du groupe de réflexion français Institut Montaigne a conclu que les contrôles chinois à l'exportation sur les minerais critiques et le risque d'une guerre dans le détroit de Taïwan constituaient des menaces majeures pour l'approvisionnement.

Une vulnérabilité supplémentaire découle de la dépendance de l’UE vis-à-vis des États-Unis en matière de technologie et de la possibilité que ces derniers bloquent les exportations vers la Chine du fournisseur d’équipements de fabrication de puces ASML

ASML.AS , la société la plus valorisée d’Europe. Le Congrès américain débat actuellement d’un projet de loi qui permettrait à Washington d’imposer des contrôles à l’exportation aux pays alliés et à leurs entreprises .

« Si Pékin semble toujours représenter la plus grande menace, la dépendance vis-à-vis de Washington semble être devenue une préoccupation bien plus importante sous la deuxième administration Trump », a déclaré à Reuters le coauteur Joris Teer, analyste politique à l’Institut d’études sur la sécurité.

L'UNION EUROPÉENNE TRAVAILLE ÉGALEMENT SUR UNE NOUVELLE LOI La Commission européenne cherche à renforcer l’industrie de l’Union et a proposé en juin un « Chips Act 2.0 » prévoyant des mesures incitatives visant à stimuler la demande pour les puces fabriquées sur le territoire européen. Elle a également rejoint la « Pax Silica » de Washington, , une initiative des pays alliés visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Laith Altimime, qui dirige le groupe industriel SEMI Europe spécialisé dans les puces électroniques, s’est dit d’accord avec l’accent mis par le rapport sur la nécessité de disposer de chaînes d’approvisionnement plus fiables.

« Sans un accès fiable aux matières premières essentielles, l’écosystème européen des puces électroniques ne peut ni être compétitif, ni innover, ni se développer », a-t-il déclaré.

Outre la coopération avec ses alliés pour contrer la Chine, Teer a indiqué que la «seule voie viable» pour l’Europe consistait à s’appuyer sur ses atouts existants, notamment dans le domaine des équipements de fabrication de puces, afin d’améliorer son pouvoir de transactions.

Ce rapport, qui s'est appuyé sur des sources issues des milieux industriels, politiques et universitaires et a été financé à 90 % par des fonds européens, a également mis en évidence que des facteurs tels que la persistance de prix élevés de l’énergie en Europe, le manque de capitaux privés et le déclin des industries utilisatrices de puces ont sapé la compétitivité du secteur.