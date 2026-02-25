Selon un rapport, la concurrence sur le marché primaire du crédit aux États-Unis atteint un niveau record en raison de l'augmentation de la demande d'obligations

Les marchés primaires du crédit aux États-Unis sont désormais les plus compétitifs jamais enregistrés, d'après l'analyse par Barclays de plus d'un million de dossiers d'investisseurs depuis 2017, sous l'effet d'une forte demande pour de nouvelles obligations d'entreprises.

Cette demande accrue a conduit à des allocations plus serrées et à des transactions plus lourdes en début de période, comme l'indiquent les rapports soumis au système de l'Autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA) pour la déclaration des transactions de gré à gré sur les titres à revenu fixe.

Un ensemble de données construit par Barclays à partir de ce système, Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE), a montré que les émissions ont été de plus en plus "vendues" à une base d'investisseurs plus large et plus diversifiée.

Barclays a cité un ensemble de forces structurelles et cycliques, notamment un plus grand nombre de fonds en concurrence pour les allocations de nouvelles émissions, une demande étrangère plus forte et des coupons plus élevés depuis le relèvement des taux de la Réserve fédérale en 2022, ce qui a accru les besoins de réinvestissement.

La concurrence au premier semestre 2025 était environ 15 % plus élevée pour la dette de qualité et environ 30 % plus élevée pour la dette à haut rendement par rapport à 2017, une période déjà considérée comme très concurrentielle, selon le rapport.

Les parties les plus liquides du marché ont connu la plus forte hausse, de 30 % à 35 %, couvrant des secteurs majeurs tels que la banque, les biens d'équipement, la consommation non cyclique, la consommation cyclique et la technologie, ainsi que les grandes offres et les obligations avec des échéances de cinq à dix ans.

La demande non satisfaite sur le marché primaire alimente également les transactions secondaires, selon le rapport, le chiffre d'affaires sur les transactions supérieures à 1 milliard de dollars augmentant à 26 % au cours des 10 premiers jours de 2025, contre 15 % en 2017, l'élargissement de la propriété initiale stimulant l'activité précoce.