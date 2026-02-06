Selon un groupe industriel, les ventes mondiales de puces devraient atteindre 1 000 milliards de dollars cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Les ventes mondiales de semi-conducteurs devraient atteindre 1 000 milliards de dollars cette année, a déclaré vendredi l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (Semiconductor Industry Association).

Le groupe, qui représente la plupart des entreprises américaines de fabrication de puces, a déclaré que les ventes de puces avaient atteint 791,7 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 25,6 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance fulgurante devrait se poursuivre cette année, les grandes entreprises technologiques du monde entier dépensant des centaines de milliards de dollars pour construire des centres de données destinés à l'intelligence artificielle.

Les puces informatiques avancées fabriquées par Nvidia, Advanced Micro Devices et Intel ont été le principal moteur de la croissance et le segment le plus important du marché des puces. Les ventes de ces produits ont augmenté de 39,9 %, totalisant 301,9 milliards de dollars en 2025.

La deuxième catégorie la plus importante est celle des puces mémoire, dont les prix montent en flèche en raison d'une pénurie induite par l'IA. Les ventes de puces mémoire ont augmenté de 34,8 % pour atteindre 223,1 milliards de dollars.

Mais le boom de l'IA s'est étendu à presque toutes les parties de l'industrie des puces, John Neuffer, président et directeur général du groupe industriel basé à Washington, D.C., a déclaré que les dirigeants d'une série de petites entreprises avaient exprimé leur optimisme pour 2026 lors d'une récente visite dans la Silicon Valley.

Le refrain que j'ai entendu était le suivant: "Personne ne sait ce qui va se passer avec le développement de l'IA dans un an, mais mes commandes sont entièrement remplies", a déclaré John Neuffer à Reuters. "Au moins pour l'année prochaine, nous sommes sur une trajectoire très, très solide."