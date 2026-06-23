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Selon un document, Firefly Aerospace devrait obtenir un prêt de 110 millions de dollars de l'EXIM américaine
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

Le constructeur de fusées et de vaisseaux spatiaux Firefly Aerospace FLY.O devrait obtenir un prêt de 110 millions de dollars auprès de l’Export-Import Bank des États-Unis (EXIM), qui contribuerait à financer l’extension des installations de production de vaisseaux spatiaux de l’entreprise au Texas, selon un document consulté par Reuters.

Les trois membres du conseil d’administration de la banque s’apprêtent à se prononcer mardi matin sur ce prêt, qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative de l’EXIM visant à aider les entreprises américaines à rivaliser à l’échelle mondiale avec leurs homologues étrangères dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’espace et d’autres secteurs, selon ce document.

Basée à Austin, au Texas, Firefly est devenue l’année dernière la première entreprise privée à faire atterrir un engin spatial sur la Lune avec son Blue Ghost sans équipage. Elle lance également des satellites de clients en orbite depuis les États-Unis avec sa fusée Alpha et construit des plateformes satellitaires pouvant accueillir toute une série de missions embarquées dans l’espace.

Ce prêt aurait une période de disponibilité de 12 mois et une durée de remboursement de 10 ans, selon une source proche du dossier. L’expansion prévue de Firefly au Texas devrait créer environ 200 emplois, a déclaré cette source sous couvert d’anonymat, car ces informations ne sont pas publiques.

Un porte-parole de Firefly n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les satellites et les plateformes spatiales constituent depuis quelques années un domaine clé de la concurrence internationale entre les entreprises, alors que l’industrie spatiale chinoise, en pleine expansion, cible les clients étrangers. De nombreux pays européens se tournent également de plus en plus vers des systèmes spatiaux souverains ou détenus par l’État, qui se sont révélés essentiels en cas de conflit et pour la connectivité au quotidien.

L’initiative « Make More in America » de l’EXIM s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de l’administration Trump visant à renforcer la position concurrentielle des entreprises américaines à l’étranger par le biais de décrets présidentiels et d’un programme de plusieurs milliards de dollars destiné à attirer les acheteurs étrangers vers des produits américains de haute technologie tels que les outils d’IA.

SpaceX d'Elon Musk SPCX.O , avec sa chaîne de production de satellites Starlink et sa variante Starshield destinée aux gouvernements, a bouleversé la concurrence mondiale dans le domaine des satellites grâce à des satellites produits rapidement et à moindre coût. D’autres entreprises américaines telles que Firefly, Blue Origin de Jeff Bezos, Rocket Lab

RKLB.O et des dizaines de petites entreprises se sont lancées dans la production de vaisseaux spatiaux.

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