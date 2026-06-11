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Selon un conseiller juridique, le recours formé par la Commission contre la divulgation des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19 devrait être rejeté
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du porte-parole de la Commission au sixième paragraphe)

L'appel interjeté par la Commission européenne contre une décision de 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne l'obligeant à divulguer des informations sur les contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19 devrait être rejeté, a déclaré jeudi un conseiller de la plus haute juridiction européenne.

La Commission a négocié des contrats de plusieurs milliards d'euros pour l'achat de vaccins avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE au nom des 27 États membres de l'Union européenne pendant la pandémie.

Dans les divulgations ultérieures, la Commission a caviardé les noms des membres de l'équipe de transactions et certaines clauses contractuelles, invoquant la protection de la vie privée des personnes et la protection des intérêts commerciaux des entreprises. Le pourvoi visait l'arrêt rendu par le Tribunal annulant cette décision.

"Le Tribunal a eu raison de considérer que la transparence du processus de négociation des accords relatifs aux vaccins contre la Covid-19 constitue un objectif spécifique d’intérêt public au sens du droit de l’Union", a déclaré l’avocat général Athanasios Rantos, selon un document judiciaire publié jeudi.

Dans les deux cas, l’attitude de la Commission ne permet pas de garantir la responsabilité, a ajouté M. Rantos, dont l’avis n’est pas contraignant.

La Commission a déclaré qu'elle prenait note des avis de M. Rantos et attendait l'issue de son pourvoi.

La recommandation de M. Rantos constitue un revers pour la Commission et sa présidente, Ursula von der Leyen, qui était à la tête de l'institution pendant la crise du Covid. Cette question a été utilisée contre elle pour critiquer le manque de transparence de l'exécutif européen sous sa direction.

Dans une autre affaire, le Tribunal a statué en 2025 que la Commission devait divulguer les SMS échangés entre Mme von der Leyen et le directeur général de Pfizer lors des négociations sur les vaccins contre la COVID.

La Commission n'a pas fourni de raisons crédibles pour rejeter la demande du New York Times de lui remettre ces SMS, dont Mme von der Leyen a déclaré ne plus disposer. La Commission n'a pas fait appel de cette décision.

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