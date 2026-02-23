Selon un analyste de Wells Fargo, la divulgation par JPMorgan des comptes de Trump renforce le risque de litige en matière de débancarisation

23 février - ** La divulgation par JPMorgan Chase JPM.N la semaine dernière des comptes bancaires du président américain Donald Trump augmente les risques non juridiques, car elle maintient le différend sur la débancarisation de la banque à la une, selon l'analyste Mike Mayo de Wells Fargo ** JPM a informé Trump et son entreprise d'hôtellerie en février 2021 qu'elle fermait leurs comptes à la banque, selon de nouveaux documents publiés vendredi, dans le cadre d'un procès de 5 milliards de dollars que Trump a déposé contre la banque et son directeur général, Jamie Dimon.

** Cette confirmation factuelle vient s'ajouter à l'affaire déjà connue. Elle maintient la dé-bancarisation au premier plan. Elle augmente l'exposition spécifique de JPM à un processus potentiellement prolongé", déclare Mayo

** JPM a déjà déclaré que la plainte de Trump n'était pas fondée et a nié avoir fermé des comptes pour des raisons politiques ou religieuses

** "Une défense solide n'élimine pas le risque de second ordre: les gros titres, une supervision plus stricte, des frictions politiques et un risque narratif peuvent survenir quelle que soit l'issue du procès - il s'agit davantage d'une asymétrie de pouvoir que d'une faiblesse juridique", déclare M. Mayo