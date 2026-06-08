Selon Uber, les premiers robotaxis de Londres devraient faire leur apparition dans les prochains mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Uber s'associe à la start-up britannique spécialisée dans l'IA Wayve

* Les véhicules seront mis en service avec des opérateurs de sécurité formés

* La complexité du tracé des rues en Europe a constitué un défi

(Changements en gros titres) par Paul Sandle

Uber a déclaré que ses utilisateurs pourraient s'inscrire dès lundi pour avoir la chance de monter à bord des premiers robotaxis de Londres dès que les autorités réglementaires donneront leur feu vert pour le lancement, prévu dans les mois à venir.

Les voitures utiliseront la technologie d'IA de la start-up britannique Wayve pour circuler de manière autonome dans les rues de la capitale, mais auront initialement des opérateurs qualifiés assis au volant pour surveiller le système, a précisé la société de VTC.

Les robotaxis circulent déjà dans des villes des États-Unis, notamment à San Francisco, Phoenix et Los Angeles, ainsi qu’en Chine. Mais l’Europe a été plus lente à les déployer, en partie en raison de l’ de la législation locale et de la configuration historique plus complexe des rues.

Uber a qualifié leur introduction de priorité stratégique alors qu'elle est en concurrence avec ses concurrents pour adopter cette technologie, qui promet des trajets plus efficaces et des économies de coûts.

“C'est la première fois que le grand public pourra héler un véhicule autonome au Royaume-Uni”, a déclaré Kaity Fischer, vice-présidente des opérations et du commerce chez Wayve, lors d'une interview.

TESTÉ DANS LES RUES ANIMÉES DE LONDRES

Les véhicules Ford Mustang Mach-E, commercialisés sous la marque Uber x Wayve, sont équipés de caméras panoramiques et d’un radar qui fournissent des données traitées à bord du véhicule. Cette technologie est testée sur les routes londoniennes depuis 2018, a précisé Mme Fischer.

Le véhicule a su faire face à la circulation dense de Londres – bus qui s’arrêtent et repartent, cyclistes slalomant entre les voitures et piétons s’engageant sur les passages piétons – lors d’un essai réalisé par Reuters vendredi.

Les clients auxquels un trajet autonome Wayve est attribué pourront choisir d’accepter ou de passer à un service conventionnel, a déclaré Annie Duvnjak, responsable mondiale des opérations de mobilité autonome chez Uber. Les trajets en véhicule autonome ne coûteront pas plus cher, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement britannique a déclaré en 2025 qu’il allait accélérer cette année les projets pilotes de services de taxi sans conducteur de sécurité, en vue d’un déploiement plus large l’année prochaine.

Les services commerciaux doivent être approuvés par les autorités locales, telles que Transport for London, avant leur lancement.

La ministre des Transports, Heidi Alexander, a déclaré lundi que la technologie de conduite autonome avait le potentiel de transformer la façon dont les gens se déplacent, en réduisant les dangers de la route tout en stimulant la croissance et en créant des emplois hautement qualifiés à travers le Royaume-Uni.

“Wayve est une réussite britannique et ce partenariat avec Uber est un vote de confiance bienvenu en faveur de leur technologie”, a-t-elle déclaré.

Waymo, une filiale d'Alphabet, propriétaire de Google, teste également des véhicules autonomes dans les rues de Londres. L'entreprise a annoncé son intention de lancer des services commerciaux dans la capitale britannique cette année.

Uber et son concurrent Lyft testeront également cette année à Londres les voitures autonomes Apollo Go de la société chinoise Baidu, ont indiqué les entreprises.

Wayve, qui s'est associé à Uber en 2024, a déclaré que sa technologie pouvait s'adapter à de multiples plateformes de véhicules, ce qui lui permettrait de se développer rapidement.

En février, elle a levé 1,5 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dont de nouveaux fonds provenant d’Uber, de Mercedes-Benz, de Stellantis et de Nissan, pour une valorisation de 8,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.