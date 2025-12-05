Selon TrendForce, Dell et Lenovo prévoient des hausses de prix en raison de l'augmentation du coût des mémoires

5 décembre - ** Le fabricant de PC Dell DELL.N prévoit d'augmenter ses prix d'environ 15 à 20 %, potentiellement à partir de la mi-décembre, selon le cabinet d'études de marché TrendForce

** Le Chinois Lenovo 0992.HK a informé ses clients que tous les devis actuels expirent le 1er janvier et que les prix augmenteront par la suite - TrendForce

** Les actions de DELL reculent dans les premiers échanges

** Nous vivons une période tout à fait unique. C'est sans précédent. Nous n'avons jamais vu les coûts évoluer au rythme que nous avons connu" - Jeff Clarke, directeur de l'exploitation de Dell, a déclaré à la fin du mois dernier

** Une pénurie mondiale de puces mémoire oblige les entreprises d'intelligence artificielle et d'électronique grand public à se disputer les maigres réserves

** TrendForce indique que les coûts de mémoire plus élevés gonflent les coûts de fabrication, poussant les marques à augmenter les prix de détail, ce qui affaiblit la demande

** En conséquence, TrendForce a réduit ses prévisions de livraisons d'ordinateurs portables pour 2026, passant d'une croissance de 1,7 % en glissement annuel à une baisse de 2,4 % en glissement annuel