Selon The Information, Tencent et Alibaba sont en pourparlers pour investir dans DeepSeek à une valeur de plus de 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 7 à 9)

Les géants chinois de la technologie Tencent Holdings 0700.HK et Alibaba Group 9988.HK sont en discussions pour investir dans la startup d'intelligence artificielle DeepSeek, a rapporté The Information mercredi, citant quatre personnes ayant connaissance desdiscussions.

Détenue par le fonds spéculatif chinois High-Flyer Capital Management , DeepSeek cherche désormais à lever des fonds pour une valeur supérieure à 20 milliards de dollars, car ses premières discussions avec des investisseurs potentiels ont suscité un immense intérêt, a indiqué le rapport, citant l'une des personnes.

Alibaba, Tencent et DeepSeek n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba BABA.N ont augmenté de 1,3 % dans les échanges avant bourse.

The Information a rapporté vendredi que DeepSeek a entamé des discussions pour lever des capitaux extérieurs pour la première fois, avec un objectif d'au moins 300 millions de dollars pour une valorisation d'au moins 10 milliards de dollars.

Cette levée de fonds potentielle souligne l'importance des capitaux nécessaires au développement et à l'exploitation de modèles d'IA de pointe, notamment en raison de la complexité croissante des raisonnements avancés et des robots agentiques autonomes.

Les négociations sont toujours en cours et l'évaluation ainsi que le montant du capital à lever pourraient encore changer, selon le rapport.

Comme il s'agit d'une startup chinoise, certains investisseurs américains en capital-risque pourraient hésiter à investir dans DeepSeek, a précédemment rapporté le site web d'informations technologiques .

Reuters a rapporté plus tôt cette année que la société n'avait pas montré aux fabricants de puces américains son modèle phare pour l'optimisation des performances, et qu'elle avait entraîné l'un de ses nouveaux modèles sur la puce la plus avancée de Nvidia NVDA.O malgré l'interdiction.

Le lancement initial de DeepSeek en janvier 2025 a déclenché un effondrement mondial de la technologie et a incité ses rivaux chinois à publier des mises à jour de leurs propres modèles.