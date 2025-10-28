Selon The Information, Skyworks, fournisseur d'Apple, a mené des pourparlers en vue de racheter son concurrent Qorvo pour un montant de 8 milliards de dollars

Skyworks Solutions SWKS.O , qui fournit des puces de radiofréquence à Apple et à d'autres fabricants de smartphones, a mené des pourparlers ces derniers mois pour acheter son rival Qorvo, a rapporté mardi The Information, citant des personnes proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.