Selon The Information, OpenAI limiterait le partage des revenus avec Microsoft à 38 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les paiements au titre du partage des revenus versés par OpenAI à Microsoft MSFT.O sont désormais plafonnés à 38 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.