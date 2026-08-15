Selon The Information, Nvidia serait en pourparlers pour investir 3 milliards de dollars dans SB Energy dans le cadre d'un accord portant sur un centre de données d'OpenAI

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Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour investir jusqu’à 3 milliards de dollars dans SB Energy, une filiale du groupe SoftBank 9984.T et développeur d’un gigantesque projet de centre de données prévu dans l’Ohio pour OpenAI, a rapporté samedi The Information, citant des sources proches des discussions.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des négociations entre Nvidia, OpenAI et SB Energy concernant l'octroi par le fabricant de puces d'un soutien financier d'environ 100 milliards de dollars pour le campus de centres de données prévu dans l'Ohio, précise l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.