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Selon The Information, Nvidia serait en pourparlers pour investir 3 milliards de dollars dans SB Energy dans le cadre d'un accord portant sur un centre de données d'OpenAI
information fournie par Reuters 15/08/2026 à 21:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour investir jusqu’à 3 milliards de dollars dans SB Energy, une filiale du groupe SoftBank 9984.T et développeur d’un gigantesque projet de centre de données prévu dans l’Ohio pour OpenAI, a rapporté samedi The Information, citant des sources proches des discussions.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des négociations entre Nvidia, OpenAI et SB Energy concernant l'octroi par le fabricant de puces d'un soutien financier d'environ 100 milliards de dollars pour le campus de centres de données prévu dans l'Ohio, précise l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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