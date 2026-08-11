Selon The Information, Nvidia développe actuellement des modèles open source Nemotron 4

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O développe une nouvelle famille de modèles d’IA, Nemotron 4, dans le but de rivaliser avec les meilleurs modèles open source au niveau mondial, a rapporté mardi The Information, citant des personnes travaillant sur le projet.

Le géant des puces électroniques fait partie des rares grandes entreprises américaines à publier des modèles open source, qui ont suscité davantage d’intérêt cette année alors que les projets de loi sur l'IA se multiplient et que des modèles chinois bon marché se rapprochent des capacités des meilleurs systèmes développés par les laboratoires américains de pointe Anthropic et OpenAI.

Une série de piratages récemment révélés impliquant des agents IA autonomes a encore renforcé cette attention, d’autant plus que les modèles ouverts ne font l’objet d’aucune restriction en matière de cybersécurité.

Le plus grand modèle, Nemotron 4, devrait compter au moins 1 000 milliards de paramètres, selon plusieurs employés travaillant sur le projet, rapporte The Information.

Nvidia n’a pas fixé de date de lancement pour Nemotron 4 et n’a pas encore achevé l’entraînement final, bien que des employés aient indiqué que le modèle pourrait être prêt dès la fin de l’automne, selon l’article.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

Le mois dernier, Nvidia a formé une coalition avec d’autres entreprises afin de développer et de partager des outils dédiés à la sécurité de l’IA et à la cybersécurité. Elle a également signé une lettre ouverte aux côtés de géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O pour soutenir les modèles à pondérations ouvertes, afin que l’innovation ne soit pas délocalisée à l’étranger.

Par ailleurs, mardi, le fabricant de puces a dévoilé Nemotron 3.5 Lightning, un nouvel ajout à son offre destiné à la révision de code, à l’utilisation d’outils, à la surveillance des alertes de sécurité, à la réponse aux questions de facturation et à d’autres tâches.

Elle a également lancé NeMo Switchyard, une bibliothèque open source de routage de modèles conçue pour diriger automatiquement les tâches d’IA vers les modèles les plus adaptés.

À la fin de l’année dernière, le géant des puces électroniques avait dévoilé la troisième génération de sa famille de modèles open source, alors que les offres des laboratoires chinois d’IA se multipliaient.