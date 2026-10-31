Selon The Information, Meta développe un robot humanoïde en collaboration avec la start-up chinoise Fourier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a mis au point un prototype de robot humanoïde en collaboration avec la start-up chinoise Fourier et travaille actuellement sur une deuxième version, a rapporté samedi The Information, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.