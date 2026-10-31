 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon The Information, Meta développe un robot humanoïde en collaboration avec la start-up chinoise Fourier
information fournie par Reuters 31/10/2026 à 17:12

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a mis au point un prototype de robot humanoïde en collaboration avec la start-up chinoise Fourier et travaille actuellement sur une deuxième version, a rapporté samedi The Information, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

META PLATFORMS
614,9900 USD NASDAQ -1,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Albanie : des manifestants mettent le feu à des poubelles à Tirana
    Albanie : des manifestants mettent le feu à des poubelles à Tirana
    information fournie par AFP Video 31.10.2026 18:11 

    À Tirana, des manifestants allument des fusées éclairantes et incendient des poubelles, alors que les manifestations anti-gouvernementales persistantes pèsent lourdement sur la capitale albanaise. Ces manifestations, qui ont débuté à la mi-octobre lorsque des étudiants ... Lire la suite

  • Turquie : Zelensky arrive à Istanbul pour une rencontre avec Erdogan
    Turquie : Zelensky arrive à Istanbul pour une rencontre avec Erdogan
    information fournie par AFP Video 31.10.2026 18:11 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive à Istanbul, en Turquie, pour discuter avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de la guerre avec la Russie et de la situation sécuritaire en mer Noire.

  • Flavio Bolsonaro dit avoir quitté le Brésil pour fuir une "persécution"
    Flavio Bolsonaro dit avoir quitté le Brésil pour fuir une "persécution"
    information fournie par AFP Video 31.10.2026 18:10 

    L'ex-candidat de droite à la présidentielle au Brésil Flavio Bolsonaro, qui a fui son pays en jet privé après sa défaite et s'est réfugié aux États-Unis, a justifié vendredi son départ par une "persécution" dont il se dit victime, dans une vidéo postée sur les ... Lire la suite

  • Japon : des animaux de compagnie bénis en kimonos
    Japon : des animaux de compagnie bénis en kimonos
    information fournie par AFP Video 31.10.2026 18:10 

    Un groupe de yorkshire terriers, un shiba et un chat en kimonos reçoivent une bénédiction dans un sanctuaire de Tokyo lors d’un festival traditionnellement organisé pour célébrer la croissance des enfants.

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
117,55 +1,63%
2CRSI
21,92 -18,21%
CAC 40
7 969,42 0,00%
Or
3 875,36 0,00%
TOTALENERGIES
85,43 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank