Selon The Information, Marvell est en pourparlers avancés pour racheter Celestial AI dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars

Le fabricant américain de puces Marvell Technology MRVL.O est en pourparlers avancés pour acquérir la start-up Celestial AI dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, a rapporté lundi le journal The Information, citant des personnes ayant connaissance de la transaction.

Le prix total de l'opération, y compris les compléments de prix liés aux étapes clés du produit, pourrait être supérieur à 5 milliards de dollars, selon le rapport, qui ajoute qu'un accord pourrait être annoncé dès mardi.

Marvell et Celestial AI n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Marvell, un fabricant de puces pour réseaux dont la capitalisation boursière s'élève à 78,54 milliards de dollars selon les données du LSEG, est en concurrence avec Broadcom

AVGO.O , un rival plus important , pour les activités de puces personnalisées et de réseaux des fournisseurs.

Un accord potentiel avec Celestial AI renforcerait le portefeuille de Marvell, soulignant la demande incessante de puissance informatique.

Celestial AI, qui est soutenue par une unité d'Advanced Micro Devices AMD.O , a levé 250 millions de dollars en capital-risque en mars, ce qui porte son total à 515 millions de dollars.

L'entreprise, dont le directeur général d'Intel INTC.O , Lip-Bu Tan, est membre du conseil d'administration, exploite la photonique - une technologie qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques - pour créer des liens rapides entre les puces informatiques d'IA et les puces de mémoire.