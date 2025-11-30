 Aller au contenu principal
Selon The Information, Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur de 134 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

La société d'analyse de données Databricks est en pourparlers pour lever 5 milliards de dollars à une valeur de 134 milliards de dollars, soit environ 32 fois le chiffre d'affaires prévu pour cette année, soit environ 4,1 milliards de dollars, a rapporté The Information dimanche, citant des documents d'investisseurs et une personne familière de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Databricks s'est refusé à tout commentaire.

La société a revu ses prévisions de ventes à la hausse au moins deux fois cette année, a indiqué The Information, ajoutant qu'en septembre, Databricks avait revu ses prévisions de ventes de 3,8 milliards de dollars à 4 milliards de dollars, avant de les réviser à nouveau légèrement à la hausse. L'entreprise s'attend désormais à ce que ses ventes augmentent de 55 % cette année.

Dans le même temps, la société a déclaré aux investisseurs que sa marge brute diminuait plus rapidement que prévu, à 74% contre un plan précédent de 77%, en raison de l'utilisation croissante de ses produits d'IA, a déclaré The Information.

Fondée en 2013, Databricks propose une plateforme qui aide les utilisateurs à ingérer, analyser et construire des applications d'IA. L'entreprise est depuis longtemps considérée comme un candidat majeur à l'introduction en bourse et a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part d'investisseurs.

Databricks compte plus de 20 000 clients, dont la société de paiement Block XYZ.N , le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O , selon son site web.

