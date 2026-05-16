Selon The Information, BlackRock envisagerait d'investir plusieurs milliards de dollars dans l'introduction en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article de The Information ainsi que le contexte à partir du paragraphe 2)

BlackRock aurait envisagé d'investir entre 5 et 10 milliards de dollars dans l'introduction en bourse de SpaceX le mois prochain, a rapporté samedi le média The Information, citant des sources proches du dossier.

SpaceX vise à lever environ 75 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars, ce qui en ferait potentiellement la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

BlackRock n'a pas souhaité faire de commentaires. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaires.

BlackRock investirait dans SpaceX à partir de ses 536 milliards de dollars de fonds gérés activement, ajoute l'article.

Le montant final que le gestionnaire d'actifs proposera d'investir pourrait varier en fonction du prix fixé par SpaceX pour son introduction en bourse et d'autres facteurs liés à l'opération, selon The Information. Reuters a rapporté cette semaine que SpaceX envisageait de coter ses actions dès le 12 juin et avait choisi le Nasdaq comme place de cotation pour son entrée en bourse très attendue.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations rapportées par The Information.