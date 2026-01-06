Selon Sky News, TPG est en pourparlers pour racheter l'unité britannique d'Optum de UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement TPG TPG.O est sur le point d'acquérir l'unité britannique d'Optum de UnitedHealth UNH.N , dans le cadre d'une transaction d'une valeur comprise entre 1,2 milliard de livres (1,62 milliard de dollars) et 1,4 milliard de livres, a rapporté Sky News mardi.

L'accord pourrait être annoncé dans les semaines à venir, mais il n'a pas encore été finalisé et pourrait encore être annulé, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

L'activité britannique d'Optum fournit des systèmes de dossiers médicaux électroniques à la plupart des médecins généralistes britanniques.

TPG pourrait chercher à combiner Optum UK avec Nextech, un fournisseur américain de logiciels de dossiers médicaux électroniques également détenu par la société de capital-investissement, selon le rapport.

UnitedHealth, Optum et TPG n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Bank of America conseille le dernier processus de vente, qui a également suscité l'intérêt d'autres sociétés de rachat, y compris Blackstone, selon Sky.

L'unité britannique a changé de mains pour la dernière fois il y a environ deux ans, lorsque Optum, quiappartient à UnitedHealth, a acquis EMIS - un important fournisseur de logiciels pour médecins généralistes - dans le cadre d'une transaction de 1,24 milliard de livres sterling qui a été autorisée par l'autorité britannique de régulation de la concurrence en 2023, après une enquête approfondie de phase 2.

(1 $ = 0,7401 livre)