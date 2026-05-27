Selon Semafor, les autorités de régulation américaines semblent prêtes à approuver le rachat de Warner Bros par Paramount

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Les autorités de la concurrence américaines semblent prêtes à approuver le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, après une réunion de deux heures qui s'est tenue mardi au ministère de la Justice, a rapporté mardi Semafor, citant des sources proches du dossier.

Lors de cette réunion, le directeur général de Paramount, David Ellison, a réitéré son engagement à sortir les films en salles, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.