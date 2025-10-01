Selon Semafor, Intel est en pourparlers préliminaires en vue d'ajouter AMD à sa liste de clients de fonderie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3)
Intel INTC.O est en pourparlers préliminaires pour ajouter AMD AMD.O comme client de fonderie, a rapporté Semafor mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.
AMD n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, et Intel a refusé de commenter.
Semafor n'a pas donné de détails sur un éventuel accord. Reuters a rapporté en avril qu'AMD évaluait la technologie de fabrication d'Intel.
