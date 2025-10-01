Selon Semafor, Intel est en pourparlers préliminaires en vue d'ajouter AMD à sa liste de clients de fonderie

Intel INTC.O est en pourparlers préliminaires pour ajouter AMD AMD.O comme client de fonderie, a rapporté Semafor mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.