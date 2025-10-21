Selon Sachem Head, l'action d'Entain pourrait doubler dans quelques années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Sachem Head Capital Management estime que les actions de la société de paris sportifs et de jeux d'argent Entain ENT.L pourraient doubler dans les années à venir, alimentées par une demande accrue et de meilleurs rendements d'une coentreprise avec la société d'hôtellerie, de sport et de divertissement MGM MGM.N .

"Le temps joue en votre faveur", a déclaré Scott Ferguson, fondateur de Sachem Head, lors du 13D Monitor Active Passive-Investment Summit qui s'est tenu à New York mardi, ajoutant que "vous êtes payé pour attendre l'inflexion de BetMGM".

BetMGM est la coentreprise entre Entain et MGM qui permet aux clients de parier sur des matchs de football américain, de baseball, de football, de basket-ball, de hockey, etc. Sachem Head est l'un des quatre investisseurs activistes qui ont parié sur Entain. À eux quatre, ils pourraient pousser Entain à explorer des options stratégiques qui pourraient inclure l'achat par Entain de la totalité de BetMGM, la fusion avec MGM ou l'achat par MGM de la totalité de BetMGM.

Les autres investisseurs sont Corvex Management de Keith Meister, Eminence Capital de Ricky Sandler et Dendur Capital de Malcolm Levine, a déclaré M. Ferguson lors de la conférence. Les représentants des fonds spéculatifs ont confirmé les investissements.

En même temps, même si Entain ne faisait rien, les investisseurs pourraient en bénéficier, a déclaré M. Ferguson. "Des investisseurs alignés aideront l'entreprise à explorer toutes les options stratégiques. Mais dans le pire des cas, nous sommes à l'aise avec le statu quo."

La coentreprise BetMGM a été créée en 2018 et, bien qu'elle ait été à la traîne des concurrents Flutter et DraftKings pendant un certain temps, les perspectives s'améliorent.

"Les investisseurs obtiennent BetMGM gratuitement", a déclaré M. Ferguson, notant qu'une légalisation accrue des paris sportifs ouvrirait de nouveaux marchés et que BetMGM fait maintenant de meilleurs choix en matière de dépenses. Alors qu'elle a trop investi dans le marketing sportif onéreux, comme les publicités coûteuses du Super Bowl dans le passé, elle se concentre désormais sur des rendements sur investissement plus élevés.

Entain, une société britannique, vaut près de 7 milliards de dollars et le prix de son action, qui a clôturé à 10,88 dollars lundi, pourrait atteindre 27 dollars en 2028, a déclaré M. Ferguson, citant le "scénario haussier". Au cours des cinq dernières années, le cours de l'action a perdu 21 %.