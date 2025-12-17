Selon RBC, le rebond du secteur des biotechnologies s'accélère, avec des opportunités intéressantes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** La société de courtage RBC Capital Markets indique que le secteur des biotechnologies a fortement rebondi depuis avril 2025, grâce à de bonnes données cliniques et au lancement réussi de nouveaux médicaments, ce qui a permis de créer des sociétés à moyenne capitalisation plus rentables et plus matures

** La société de courtage indique que les fusions et acquisitions sont en plein essor (environ 101 milliards de dollars en 2025, soit plus du double par rapport à 2024), et que les grandes sociétés pharmaceutiques ont toujours besoin d'acheter de la croissance, de sorte que l'activité de transaction devrait rester forte jusqu'au début de 2026

** L'environnement de financement s'est amélioré: les offres secondaires et le financement privé sont en hausse, et les introductions en bourse de 2025 ont bien fonctionné, ce qui suggère que la fenêtre d'introduction en bourse devrait se rouvrir en 2026

** Les craintes concernant les politiques et les prix (IRA, MFN, tarifs, inflation) s'avèrent moins dommageables qu'on ne l'avait craint au départ, mais la volatilité réglementaire persistera, selon la société de courtage

** RBC estime qu'après le grand rallye, les valorisations sont moins bon marché et de nombreux secteurs porteurs sont encombrés, de sorte que les investisseurs doivent être plus sélectifs

** Kymera Therapeutics KYMR.O , Apogee Therapeutics

APOG.O , Xenon Pharmaceuticals XENE.O et Ascendis Pharma

A71.F sont des cibles potentielles de rachat, selon la maison de courtage