Selon Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, l'essor de l'IA n'en est qu'au début de la phase de bulle

Le boom de l'intelligence artificielle qui a alimenté les valeurs technologiques de Wall Street est "maintenant dans les premiers stades d'une bulle", a averti le gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio dans un message sur la plateforme de médias sociaux X lundi.

Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains à deux chiffres en 2025, marquant une troisième année consécutive de progression, une série qui n'avait pas été observée depuis 2019-2021. Les gains ont été alimentés par la forte demande des investisseurs pour les actions liées à l'IA, qui ont poussé les indices boursiers américains à des niveaux record.

Dalio, qui a cofondé le fonds spéculatif Bridgewater Associates en 1975, a déclaré que les actions américaines avaient nettement sous-performé les actions non américaines et l'or en 2025. L'or a fait un bond de plus de 60 % l'année dernière , tandis que les marchés émergents ont connu une année record et que l'indice de référence britannique FTSE 100 a surpassé les principaux marchés mondiaux.

"Il est clair que les investisseurs auraient préféré investir dans des actions non américaines plutôt que dans des actions américaines, tout comme ils auraient préféré investir dans des obligations non américaines plutôt que dans des obligations américaines et des liquidités américaines", écrit-il dans son billet.

Les actions mondiales ont été en dents de scie au cours de l'automne, les inquiétudes croissantes concernant une éventuelle bulle des actions de l'IA ayant pesé sur le sentiment et augmenté le risque d'un effondrement.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et l'incertitude quant à la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ont ajouté au malaise des investisseurs.

"Bien sûr, de grandes questions se posent sur la politique de la Fed et la croissance de la productivité", a déclaré Ray Dalio.

"Il semble très probable que le nouveau président de la Fed et le FOMC (Federal Open Market Committee) auront tendance à faire baisser les taux d'intérêt nominaux et réels, ce qui soutiendrait les prix et gonflerait les bulles."

Les analystes affirment que les investisseurs mondiaux rechercheront activement cette année des opportunités dans les poches sous-évaluées des marchés financiers, alors que les inquiétudes croissantes concernant une bulle de l'IA poussent les traders à regarder au-delà des valeurs technologiques hautement valorisées.

Les principaux fonds macro de Bridgewater Associates ont délivré une performance record en 2025, a rapporté Reuters fin décembre.