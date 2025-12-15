Selon PwC, le secteur israélien de la technologie a enregistré un bond de 59 milliards de dollars en termes de transactions et de cotations annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'appétit pour l'innovation technologique israélienne n'a pas diminué cette année, avec une augmentation des acquisitions et des introductions en bourse menées par l'achat par Alphabet

GOOGL.O de 32 milliards de dollars de la société israélienne de cybersécurité Wiz, a déclaré PwC Israël lundi.

Le cabinet de conseil a déclaré dans un rapport que de telles transactions ont bondi de 340% à près de 59 milliards de dollars, contre 13,4 milliards de dollars en 2024. Si l'on exclut l'opération Wiz, la valeur des transactions a doublé pour atteindre 32 milliards de dollars.

Il y a eu sept introductions en bourse avec une évaluation combinée de 14,6 milliards de dollars, en hausse par rapport au total de 781 millions de dollars atteint avec six inscriptions en 2024, ce qui démontre une forte demande des investisseurs malgré la guerre de deux ans d'Israël contre le groupe militant palestinien Hamas.

PwC a constaté une baisse des transactions de taille moyenne, entre 100 et 500 millions de dollars, mais une augmentation des transactions de petite et de grande taille.

Six acquisitions ont dépassé le milliard de dollars cette année, y compris les entreprises fintech Next Insurance (achetées pour 2,6 milliards de dollars) et Melio (2,5 milliards de dollars), avec des inscriptions au Nasdaq pour Navan NAVN.O et eToro ETOR.O à des évaluations de 6,2 milliards de dollars et 4,4 milliards de dollars respectivement.

Yaron Weizenbluth, associé et responsable de l'audit chez PwC Israël, a déclaré que si de plus en plus d'entrepreneurs et de dirigeants du secteur technologique ont délocalisé leurs activités à l'étranger, de nombreuses entreprises continuent de s'appuyer sur le "talent unique en Israël".

"Le marché israélien a fait preuve d'une incroyable capacité à s'adapter et à combler les lacunes dans le passé; le potentiel de création de valeur est immense", a-t-il déclaré.