Selon NOTUS, les autorités américaines envisagent de prendre des participations dans des entreprises spécialisées dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des hauts responsables américains ont eu des discussions préliminaires avec de grandes entreprises du secteur de l'IA concernant la possibilité pour le gouvernement d'acquérir des parts dans leurs sociétés, a rapporté jeudi le site d'information numérique NOTUS , citant trois personnes proches du dossier.

Bien que la planification soit en cours et que les détails soient encore en discussion, les discussions ont porté sur la possibilité pour les entreprises de céder volontairement ces actions au gouvernement, selon le rapport.

Les rendements sur investissement pourraient ensuite être affectés à des fins d'intérêt public, comme la distribution d'un dividende à tous les ménages américains, précise le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.

Cette information intervient alors qu'OpenAI et Anthropic se préparent à des introductions en bourse très attendues. OpenAI s'apprête à déposer confidentiellement une demande d'introduction en bourse , comme l'avait précédemment rapporté Reuters, tandis qu'Anthropic, le créateur de Claude, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis lundi.

* Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a discuté de cette idée avec des responsables gouvernementaux depuis que le président Donald Trump a entamé son second mandat, selon le rapport.

* Altman a d'abord présenté le concept directement à Trump lors d'une conversation en 2025, et en a rediscuté avec de hauts responsables de l'administration ces dernières semaines afin de répartir plus largement les avantages économiques de l'IA auprès du public, a déclaré NOTUS.

* En 2025, M. Altman a déclaré qu'OpenAI avait discuté avec le gouvernement américain de la possibilité d'obtenir des garanties de prêts fédéraux pour stimuler la construction d'usines de puces électroniques aux États-Unis, mais n'avait pas sollicité de garanties du gouvernement américain pour la construction de ses centres de données.

* Anthropic n'est pas en pourparlers avec l'administration concernant l'apport de capitaux propres au gouvernement, selon le rapport.

* OpenAI, Anthropic et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant le rapport de NOTUS.

* Mardi, M. Trump a signé un décret demandant aux principaux développeurs d'IA de soumettre volontairement leurs modèles les plus performants à des tests de cybersécurité menés par le gouvernement avant de les mettre à la disposition du public.

* L'administration a déclaré en mai qu'elle allait prendre une participation de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique.