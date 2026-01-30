Selon Nikkei Asia, Apple donnera la priorité au lancement d'iPhone haut de gamme en 2026 en raison d'une pénurie de mémoire

Apple AAPL.O donne la priorité à la production et à l'expédition de ses trois modèles d'iPhone les plus haut de gamme pour 2026 tout en retardant le déploiement de son modèle standard en raison d'un changement de stratégie marketing et de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, a rapporté Nikkei Asia vendredi, citant quatre personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Le géant américain de la technologie se concentrera sur la livraison de son tout premier iPhone pliable et de deux modèles non pliables dotés d'appareils photo améliorés et d'écrans plus grands pour un lancement phare au second semestre 2026, tandis que l'iPhone 18 standard est désormais prévu pour être livré au premier semestre 2027, selon le rapport.

L'objectif est d'optimiser les ressources et de maximiser les revenus et les bénéfices des appareils haut de gamme dans un contexte de hausse des coûts des puces mémoire et des matériaux, et de minimiser les risques de production liés aux techniques industrielles plus complexes pour le premier appareil pliable d'Apple, selon le rapport.

"La fluidité de la chaîne d'approvisionnement est l'un des principaux défis pour cette année, et le changement de stratégie marketing a également joué un rôle dans la décision (de donner la priorité aux modèles haut de gamme)", a déclaré à Nikkei Asia un cadre d'un fournisseur d'iPhone ayant une connaissance directe du plan.

Apple a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la forte demande d'iPhone et à un net rebond en Chine, le directeur général Tim Cook ayant déclaré à Reuters que la demande pour les derniers combinés était "stupéfiante."