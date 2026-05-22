Selon MS, les marges des banques australiennes pourraient se réduire, car les modifications fiscales risquent de freiner la croissance des prêts hypothécaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Selon Morgan Stanley, la reprise de la croissance des prêts immobiliers en Australie depuis 2024 est presque entièrement due à celle des prêts pour l'immobilier d'investissement; les modifications fiscales pourraient ralentir la croissance des prêts hypothécaires à environ 3-4 % en 2027

** Un glissement vers les prêts aux propriétaires occupants, qui présentent des marges plus faibles que les prêts immobiliers d'investissement, constituerait un frein aux marges pour les banques australiennes - MS

** Ajoute que l'intensification de la concurrence due à un ralentissement de la croissance des prêts pourrait creuser les décotes sur les nouveaux prêts pour la première fois depuis 2022

** Il estime que ces pressions pourraient entraîner une révision à la baisse des bénéfices d'environ 5 % pour les grandes banques au cours de l'exercice 2027 ** Le budget fédéral a supprimé le « negative gearing » pour les futurs achats de biens immobiliers d'investissement existants

** Le « negative gearing », qui permet de déduire les pertes d'investissement du revenu imposable, sera limité aux logements neufs afin de soutenir l'offre de logements neufs

** Le sous-indice financier .AXFJ a perdu environ 1,4 % depuis le budget du 12 mai; en hausse de 0,4 % vendredi