Selon Morgan Stanley, l'IA Siri d'Apple sera freinée par des appareils vieillissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la disponibilité de l'IA de Siri au paragraphe 5)

L'IA Siri, récemment introduite par Apple dans le cadre de son initiative « AAPL.O », aura une utilisation limitée sur une grande partie du parc de l'entreprise, car les anciens iPhone ne disposent pas des capacités nécessaires pour exécuter des fonctionnalités d'IA avancées, a déclaré Morgan Stanley dans une note de recherche publiée mardi.

Plus de 850 millions d'iPhones sont incapables d'exécuter les requêtes de base d'Apple Intelligence, et plus de 1,3 milliard d'iPhones ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités avancées de Siri, a précisé la société de courtage.

La refonte de Siri, longtemps attendue, était au cœur de l'édition de la Worldwide Developers Conference annuelle d'Apple lundi, le fabricant de smartphones le plus valorisé au monde misant sur cette fonctionnalité pour rester dans la course face à des rivaux tels que ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google et Claude d'Anthropic.

Vendre du matériel en s'appuyant sur la puissance des logiciels est un défi, a averti Morgan Stanley, même si l'accessibilité à l'IA figure parmi les principaux moteurs de renouvellement des smartphones.

L'IA Siri est disponible sur les modèles iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et iPhone 16 ou plus récents, selon le site web d'Apple.

Le goulot d'étranglement pour la version améliorée de Siri et les outils d'IA réside dans l'architecture des puces et la mémoire. Les utilisateurs ont besoin de 12 Go de mémoire unifiée pour faire fonctionner les fonctionnalités les plus avancées de Siri, en raison du volume de traitement sur l'appareil requis par Apple Intelligence, a indiqué la société de courtage.