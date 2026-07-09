Selon Morgan Stanley, l'activité mondiale en matière de fusions-acquisitions est en passe de dépasser le boom de 2021

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Morgan Stanley prévoit que le volume mondial des fusions-acquisitions atteindra le chiffre record de 6 400 milliards de dollars en 2026, dépassant les niveaux observés en 2021 , alors que la bonne santé des marchés boursiers et le regain de confiance des entreprises déclencheront une vague de transactions.

Ces prévisions laissent entrevoir une reprise généralisée des opérations de fusion-acquisition à l’échelle mondiale après des années marquées par des taux d’intérêt élevés et une volatilité des marchés qui avaient incité les dirigeants à rester sur la touche.

Bien que le conflit au Moyen-Orient et les craintes d’une disruption liée à l’IA aient pesé sur le moral en début d’année, Wall Street semble avoir largement écarté ces inquiétudes.

Morgan Stanley a indiqué que la dynamique s’était accélérée au deuxième trimestre, les opérations annoncées ayant bondi de plus de 64 % par rapport à l’année précédente, notamment dans les secteurs des logiciels, des services publics, de l’énergie et de la santé. Le nombre d’opérations finalisées a grimpé de plus de 33 %.

Les entreprises ont également été encouragées par les signes indiquant que les régulateurs de l’administration Trump se montrent plus réceptifs aux opérations de grande envergure, ce qui apaise les craintes qu’une application stricte de la législation antitrust ne vienne faire échouer ces transactions.

“Conformément à nos prévisions avant les élections de 2024, l’administration Trump a mis en place un régime réglementaire plus souple, même si des nuances importantes subsistent en coulisses”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note adressée à leurs clients. “Cela signifie que le contexte des fusions-acquisitions est devenu plus propice.”

La société de courtage s’attend à ce que les opportunités de transactions se multiplient à mesure que l’incertitude géopolitique s’estompe, incitant les entreprises à restructurer leurs activités tandis que les fonds de capital-investissement mobilisent leurs liquidités disponibles.

Morgan Stanley estime que les gestionnaires d’actifs alternatifs disposent d’environ 4 300 milliards de dollars de capitaux disponibles pour des opérations. Les annonces de fusions-acquisitions soutenues par des fonds de capital-investissement ont augmenté de plus de 10 % au deuxième trimestre.

Les hausses potentielles des taux d’intérêt, précise-t-elle, restent un risque majeur pour ses perspectives en matière de fusions-acquisitions, mais la vague actuelle de fusions-acquisitions s’est révélée largement résistante.

La hausse des coûts d’emprunt freine généralement l’activité d’acquisition en augmentant les coûts de financement et en rendant les rachats par endettement plus difficiles à réaliser.

Les résultats du deuxième trimestre des plus grandes banques américaines, prévus la semaine prochaine, offriront aux investisseurs un nouvel éclairage sur les perspectives en matière de fusions-acquisitions ainsi que sur les émissions de dette et d’actions.