Selon Moody's, de plus en plus d'entreprises américaines passent outre le consentement de leurs prêteurs pour augmenter leur endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Selon un nouveau rapport de l'agence de notation Moody's Ratings, un nombre croissant d'entreprises américaines cherchent à obtenir des clauses plus souples dans leurs accords de crédit afin d'augmenter leur endettement tout en évitant l'approbation de tous leurs prêteurs existants.

Moody's a déclaré dans un rapport publié jeudi que les entreprises américaines empruntant avec des profils de crédit plus faibles s'appuyaient davantage sur leurs prêteurs pour obtenir plus de flexibilité dans les accords afin de contracter plus de dettes sans le plein consentement des prêteurs existants, alors qu'elles luttaient pour émettre de nouvelles dettes sur les marchés publics.

Selon Moody's, les accords comportant des modifications de clauses garantissant un renforcement de la capacité d'une entreprise à lever davantage de dettes - que ce soit à des fins opportunistes ou pour éviter des pénuries de liquidités - représentaient jusqu'à 40 % à 300 % de leur EBITDA.

De telles augmentations spectaculaires de l'endettement présentent un risque de crédit majeur pour les prêteurs existants, en particulier lorsque les sponsors de capital-investissement des emprunteurs utilisent l'endettement supplémentaire pour des recapitalisations de dividendes, des ajouts et des acquisitions, note l'agence de notation.

Les emprunteurs de plusieurs transactions récentes ont demandé des clauses plus souples pour permettre cette plus grande capacité d'endettement, a indiqué l'agence, ajoutant que 10 %, soit neuf accords de crédit sur 89, l'ont fait entre le début de 2024 et mai 2025. Tous ces 10 % impliquent des emprunteurs financés par le capital-investissement, précise le rapport. Il s'agit notamment des feuilles de modalités initiales proposées pour la dette qui finançait le rachat par emprunt du fournisseur de systèmes informatiques SolarWinds par la société de capital-investissement Turn/River Capital en mars, et le rachat par emprunt de KKR KKR.N en mai du fournisseur de logiciels pour le marché des produits dérivés OSTTRA.

Ces opérations récentes mettent en évidence une tendance croissante à l'"accès illimité" des emprunteurs à la dette, même ceux qui sont en détresse financière, a souligné Moody's, alors que les prêteurs sur le marché de la dette publique sont confrontés à une concurrence de plus en plus féroce de la part des prêteurs sur le marché du crédit privé, en pleine expansion.