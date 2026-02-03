Selon M. Gray de Blackstone, le risque de perturbation de l'IA est "en tête de liste" pour nous

La perturbation des entreprises par le développement de l'intelligence artificielle est "en tête de liste" pour Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a déclaré mardi son président et directeur de l'exploitation Jon Gray.

"Il faut y penser dans presque tout ce que l'on fait actuellement", a déclaré M. Gray lors de l'événement WSJ Invest Live qui s'est tenu à West Palm Beach, en Floride.

Blackstone gère des actifs d'une valeur de 1,27 trillion de dollars, couvrant la plupart des secteurs de l'économie à travers le monde.

Certains de ses portefeuilles, notamment les sandwicheries et les complexes d'appartements, sont "moins à risque", a déclaré M. Gray. Mais d'autres entreprises sont confrontées à des questions beaucoup plus sérieuses, a-t-il ajouté, citant une société d'assurance qui abaisse ses tarifs pour les clients utilisant des voitures auto-conduites.

"On commence à se demander ce que cela signifie pour les réparations de carrosserie? Qu'est-ce que cela signifie pour l'assurance automobile? Que va-t-il se passer pour toutes sortes d'entreprises fondées sur des règles?", a-t-il déclaré.

À l'instar d'autres grandes sociétés de capital privé, Blackstone a investi massivement dans l'infrastructure liée à l'IA, notamment dans l'opérateur de centres de données QTS, qui a été le moteur de la croissance de ses fonds l'année dernière. Il investit également dans la production et la transmission d'énergie et a accepté d'acheter la compagnie d'électricité américaine TXNM pour 11,5 milliards de dollars l'année dernière.

Selon M. Gray, se concentrer sur les "pioches et les pelles" est le moyen le plus sûr de tirer parti de la mégatendance de l'IA.

"Il n'est pas nécessaire de savoir qui seront les gagnants et les perdants", a déclaré M. Gray. "Les centres de données, les véhicules autonomes, les robots, tout cela va se brancher sur le mur et il y aura un grand besoin d'infrastructure numérique."

M. Gray a déclaré que Blackstone investissait également dans des entreprises de modèles de grandes langues et d'autres entreprises de logiciels qui appliquent la technologie de l'IA, "parce que je pense qu'il y aura une énorme quantité de valeur, mais c'est évidemment plus risqué".