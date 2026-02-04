Selon M. Durov de Telegram, les restrictions proposées par l'Espagne en matière de médias sociaux visent à censurer les critiques

Selon M. Durov, le plan espagnol est un pas "vers le contrôle total"

Le fondateur de Telegram accuse le gouvernement de "militariser la sécurité"

Le Premier ministre espagnol déclare que M. Durov a inondé les téléphones de "propagande"

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, s'est joint à Elon Musk pour critiquer publiquement les plans du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans et à poursuivre les dirigeants qui tiennent des propos haineux sur leurs plateformes.

Dans un message adressé à ses utilisateurs sur Telegram, M. Durov a déclaré quele paquet législatif proposé par l'Espagne obligerait les plateformes de médias sociaux à collecter des données sur tous les utilisateurs, et que ses mesures visant à lutter contre les discours haineux inciteraient les plateformes à supprimer du contenu pour éviter les poursuites.

La proposition de M. Sanchez criminaliserait l'utilisation d'algorithmes considérés comme amplifiant des contenus nuisibles, et M. Durov, qui est basé à Dubaï, a déclaré que cela permettrait aux gouvernements de contrôler ce que les utilisateurs voient.

"Il ne s'agit pas de garde-fous, mais d'une étape vers un contrôle total. Nous avons déjà vu ce scénario: les gouvernements utilisent la "sécurité" comme arme pour censurer les critiques", a-t-il écrit sur Telegram.

Le bureau du Premier ministre espagnol a défendu son projet, affirmant que le message de masse envoyé par M. Durov à tous les utilisateurs espagnols de Telegram montrait qu'il était urgent de réglementer les médias sociaux et les applications de messagerie afin de protéger les citoyenscontre les informations trompeuses. Il a déclaré que M. Durov avait profité de son "contrôle illimité" de l'application pour envoyer un message à tous les utilisateurs espagnols et l'a accusé de répandre des mensonges.

"Les Espagnols ne peuvent pas vivre dans un monde où des oligarques étrangers du secteur technologique peuvent inonder nos téléphones de propagande à leur guise, simplement parce que le gouvernement a annoncé des mesures visant à protéger les mineurs et à faire respecter la loi", a déclaré le bureau dans un communiqué.

M . Sanchez, qui fait partie d'un groupe de plus en plus restreint de dirigeants de gauche en Europe, critique les plateformes technologiques depuis le début de l'année dernière, lorsqu'il a proposé de mettre fin à l'anonymat sur les médias sociaux et de relier les données des utilisateurs à un portefeuille d'identité commun de l'UE .

Sa campagne plus large contre la désinformation a commencé plus tôt et a été déclenchée par ce qu'il a décrit comme une campagne de diffamation de la droite contre sa famille à la suite de l'enquête sur les allégations de trafic d'influence à l'encontre de sa femme, Begona Gomez. Celle-ci nie les accusations et l'affaire est en cours .

L'Espagne rejoint des pays tels que la Grande-Bretagne, la Grèce et la France qui envisagent de durcir leur position sur les médias sociaux, après que l'Australie est devenue en décembre le premier pays à interdire l'accès à ces plateformes aux enfants de moins de 16 ans.

Durov, né en Russie, a été arrêté à Paris en août 2024 pour des activités criminelles présumées sur l'application de messagerie. En mars 2025, il a nié tout acte répréhensible .

Son message sur les plans espagnols a été transféré d'un compte à son nom vers un canal qui conseille normalement les utilisateurs de Telegram sur les questions de sécurité et de compte.

Musk, le propriétaire de X, a également condamné les mesures proposées par Sanchez, le décrivant dans un message X lundi comme "un tyran et un traître au peuple espagnol".

Les représentants de Google, qui fait partie d'Alphabet

GOOGL.O , de TikTok, de Snapchat SNAP.N et de Meta META.O n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les mesures proposées par l'Espagne.