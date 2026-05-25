Selon les pompiers, le risque d'explosion de la citerne de produits chimiques en surchauffe en Californie est désormais écarté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Newsom concernant la déclaration d'état d'urgence aux paragraphes 5 et 6)

Les pompiers qui luttaient contre la surchauffe dangereuse d'un réservoir industriel contenant un produit chimique dangereux en Californie du Sud ont écarté le risque d'explosion du réservoir après qu'une fissure eut permis de relâcher une partie de la pression croissante, ont-ils déclaré lundi. Bien que le scénario catastrophe concernant le réservoir de méthacrylate de méthyle hautement inflammable ait été écarté, des dangers subsistent et des dizaines de milliers de personnes sont toujours sous le coup d'ordres d'évacuation , a déclaré l'Orange County Fire Authority.

Le réservoir a commencé à surchauffer jeudi dans les locaux de GKN Aerospace à Garden Grove, une ville d’environ 172.000 habitants située à environ 32 km (20 miles) au sud du centre-ville de Los Angeles.

Samedi, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait déclaré l'état d'urgence et des ordres d'évacuation avaient été émis pour une zone abritant des dizaines de milliers de personnes, alors que les craintes grandissaient que le réservoir ne se rompe et ne déverse jusqu'à 7.000 gallons (26.500 litres) de matières toxiques, ou qu'il n'explose et ne mette en danger les réservoirs voisins.

Lundi, Newsom a déclaré que la Californie avait obtenu du président américain Donald Trump une déclaration d'urgence fédérale concernant cet incident.

"Cette nouvelle aide fédérale renforcera encore nos ressources pour aider à résoudre cette situation", a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

Les pompiers se sont réjouis de l'apparition d'une fissure dans le réservoir au cours du week-end, qui a contribué à réduire la pression, et le réservoir s'était légèrement refroidi pour atteindre 93 degrés Fahrenheit (34 degrés Celsius), contre plus de 100 °F (38 °C).

"C'est une nouvelle incroyablement positive", a déclaré Craig Covey, chef de division à l'Orange County Fire Authority, dans une déclaration vidéo.

Les pompiers ont arrosé le réservoir d'eau pour le refroidir et n'ont pris le risque de s'en approcher pour vérifier la température qu'après le coucher du soleil, ont indiqué les autorités.

GKN, une entreprise britannique, utilise son usine de Garden Grove pour fabriquer des vitres et des verrières pour des avions commerciaux et militaires, selon son site web, et a présenté ses excuses pour les perturbations causées aux Californiens par la surchauffe de son réservoir.

Outre la crainte d’une explosion du réservoir, les autorités s’inquiétaient d’une éventuelle fuite de produits chimiques toxiques et du fait que les vapeurs dégagées par le réservoir puissent provoquer des problèmes respiratoires chez les personnes en cas d’exposition prolongée, bien que les capteurs de qualité de l’air n’aient détecté aucune vapeur lors de la dernière mise à jour sanitaire citée par les autorités ce week-end.