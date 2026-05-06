 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon les médias locaux, le constructeur automobile chinois Geely rachète les usines d'assemblage de Ford en Espagne
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile chinois Geely

0175.HK a racheté une partie d'une usine Ford F.N en Espagne et prévoit d'y produire l'un de ses modèles, selon le magazine spécialisé espagnol La Tribuna de Automoción, qui cite des sources anonymes du secteur.

Geely, deuxième constructeur automobile chinois après BYD, est au milieu de négociations plus larges, comme l'avait initialement rapporté Reuters en février , en vue d'un partage de technologies automobiles.

Geely n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l'article publié mardi. Un représentant de Ford a qualifié cette information de spéculation et a refusé de commenter.

Geely fait partie des nombreux constructeurs automobiles chinois qui s'installent en Europe pour contourner les droits de douane et les réglementations de plus en plus strictes sur l'importation de voitures fabriquées à l'étranger.

La société a accepté d'acheter les installations d'assemblage de véhicules Body 3 de l'usine d'Almussafes à Valence, a rapporté La Tribuna de Automocion, ajoutant que les constructeurs envisageaient également de confier à Geely la construction d'un modèle pour Ford.

La même publication a rapporté mercredi que le constructeur automobile chinois SAIC Motor 600104.SS envisageait un site dans la ville portuaire de Ferrol, au nord-ouest de l'Espagne, en Galice, pour sa production en Europe, citant des sources anonymes proches des négociations.

Le gouvernement galicien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En avril, le président de la région de Galice, Alfonso Rueda, s'est rendu au siège de SAIC Motor à Zhengzhou dans le cadre d'un voyage visant à attirer des investissements chinois dans la région.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,180 USD NYSE +4,24%
GEELY AUTOMOBILE
2,421 EUR Tradegate -3,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank