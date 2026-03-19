Selon les médias chiliens, Freeport va demander un permis pour une expansion de sa mine de 7,5 milliards de dollars

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Le mineur américain Freeport-McMoRan devrait entamer le processus d'obtention d'un permis environnemental pour une expansion de 7,5 milliards de dollars de sa mine de cuivre El Abra au Chili, a rapporté le journal Diario Financiero mercredi en fin de journée.

Le projet est une coentreprise entre la société et le géant public du cuivre Codelco.

Freeport a annoncé son projet d'expansion d'El Abra, qu'elle avait reporté pendant des années, à la mi-2024 et a déclaré qu'elle prévoyait d'entamer le processus d'obtention des permis environnementaux nécessaires entre la fin de 2025 et le début de 2026.

Le projet prévoit la construction d'un concentrateur et d'une usine de dessalement, dont l'exploitation devrait commencer au cours de la prochaine décennie.