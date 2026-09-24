Selon les assureurs Blue Cross, les outils d'IA ont engendré près d'un milliard de dollars de coûts supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Amina Niasse

Les outils d’intelligence artificielle font grimper les dépenses de santé des assureurs de près d’un milliard de dollars sur deux ans, les prestataires facturant davantage de soins pour des patients atteints de pathologies plus graves, selon une étude de la Blue Cross Blue Shield Association publiée jeudi.

Entre 2024 et 2025, les prestataires ont facturé plus fréquemment des pathologies secondaires, c'est-à-dire celles découlant d'une maladie distincte de celle qu'ils traitaient, ce qui a entraîné une hausse des coûts de 653 millions de dollars pour les sociétés BCBS au cours de cette période. Au total, ces soins plus intensifs ont représenté 942 millions de dollars de coûts supplémentaires pour les sociétés BCBS sur cette période de deux ans, par rapport à 2023, ajoute l'étude.

La BCBSA a indiqué que les prestataires utilisaient la technologie d’intelligence artificielle pour identifier les affections secondaires en analysant les dossiers médicaux existants des patients ou en recourant à des « scribes » ambiants, qui écoutent passivement les conversations avec les patients et rédigent des notes médicales.

Les consultations pour lesquelles des soins médicaux plus complexes sont consignés donnent lieu à des remboursements plus élevés de la part des assureurs. En milieu hospitalier, les pathologies secondaires ou coexistantes peuvent être classées comme plus complexes.

« Si les patients sont réellement plus gravement malades, on s’attendrait à ce qu’ils reçoivent davantage de traitements », a déclaré Luke Chalker, vice-président senior chargé des produits et de la science des données chez BCBSA.

La Blue Cross Blue Shield Association dispose d’un réseau de 31 compagnies d’assurance maladie indépendantes, couvrant plus de 100 millions de personnes, a indiqué un représentant. L’étude de la BCBSA a analysé les factures issues de milieux hospitaliers où les patients étaient admis dans des établissements médicaux ou des hôpitaux.

Chez les personnes subissant des chirurgies intestinales majeures, les pathologies secondaires telles que les obstructions partielles de l’intestin et l’excès d’acide dans l’organisme ont augmenté respectivement de 55 % et 33 %, selon les résultats de l’enquête portant sur la période comprise entre le premier trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2025.

Des assureurs santé, tels que Centene CNC.N , ont déclaré que l’utilisation d’outils d’IA par les systèmes de santé avait conduit à des remboursements excessifs ou inappropriés.

Le Dr Razia Hashmi, vice-présidente des affaires cliniques chez BCBSA, a déclaré que la complexité accrue des cas médicaux ne correspondait pas à une augmentation des taux de traitement chez les personnes ayant subi une chirurgie pour une maladie intestinale. Lorsque les patients recevaient un diagnostic d’anémie, par exemple, le Dr Hashmi a indiqué que les transfusions sanguines, un traitement courant pour les patients présentant un déficit en globules rouges sains, n’avaient pas augmenté.

« Le décalage entre les diagnostics et les traitements suggère que l’IA identifie davantage de pathologies facturables, et non des patients plus gravement malades », a déclaré Chalker.