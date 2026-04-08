Selon les analystes, les banques américaines pourraient libérer 320 milliards de dollars de capital grâce à de nouvelles règles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Les grandes banques américaines pourraient être en mesure de libérer jusqu'à 320 milliards de dollars de capital en vertu des projets de règles révisées dévoilés par les régulateurs le mois dernier, ont estimé les analystes de Morgan Stanley mercredi . Les analystes dirigés par Manan Gosalia de Morgan Stanley ont écrit dans une note que 36 banques auront un capital excédentaire estimé à 320 milliards de dollars lorsque les nouvelles règles de capital seront mises en œuvre, soit 20 % de plus que les 266 milliards de dollars actuels.

"La clarté des règles en matière de capital est un catalyseur clé pour le secteur bancaire", ont écrit les analystes.

La Réserve fédérale a déclaré le mois dernier que les niveaux de capital des grandes banques américaines diminueraient de 4,8 % à 7,8 % en vertu des projets de règles de "Bâle" et de "surcharge GSIB" assouplies, ce qui constitue une victoire majeure pour le secteur et permettrait de libérer des milliards de dollars pour les prêts, les dividendes et les rachats d'actions. Mais le montant exact des fonds qui seront finalement débloqués n'est pas clair.

Morgan Stanley s'attend à ce que les banques commencent à donner des fourchettes préliminaires de capital qu'elles seront en mesure de libérer une fois que les règles seront mises en œuvre, lors des appels de résultats du premier trimestre. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré dans sa dernière lettre aux actionnaires que la banque pourrait disposer d'environ 40 milliards de dollars de capital excédentaire une fois les changements réglementaires mis en œuvre, bien qu'il ait également ajouté que les projets de règles étaient encore "imparfaits"

Certains analystes pensent que la mise en œuvre n'interviendra pas avant l'année prochaine, bien que Morgan Stanley ait suggéré que les changements pourraient être finalisés d'ici le troisième trimestre. Les banques examinent actuellement les propositions.

Les plus grands bénéficiaires des changements dans le calcul des actifs pondérés en fonction des risques seront les banques régionales, selon les analystes de Morgan Stanley , car le risque attribué au crédit est réduit.

Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N devraient être les grands gagnants d'une réduction de la surcharge pour les banques d'importance systémique mondiale, ou "GSIB", selon les analystes de Morgan Stanley.